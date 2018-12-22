Trump: Türkiye'nin de İçinde Olduğu Bölge Ülkeleri Deaş'ın Çaresine Bakmalı
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı.
ABD
Başkanı Donald Trump
sosyal medya hesabı Twitter
'dan mesajlar paylaştı. Trump, " Beyaz Saray
'dayım, yoğun çalışıyorum. Kapatma ve Suriye
üzerine yapılan haberlerin çoğunluğu yalan" dedi. Suriye'den çekilme üzerine ise "Başkan olduğumda, DEAŞ iyici vahşileşmişti. DEAŞ şimdi büyük oranda etkisiz halde ve Türkiye
'nin de içinde olduğu diğer bölge ülkeleri DEAŞ'ın çaresine bakmalı. Biz eve geliyoruz" diye mesaj paylaştı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:55 Kaynak: DHA
Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu
Kral Selman'ın Ağabeyi Talal Bin Abdulaziz Hayatını Kaybetti
ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir
Metroda Bir Kadının Etek Altı Görüntülerini Çeken Yaşlı Adam, Kalp Krizi Numarası Yaparak Polisten Kurtulmak İstedi