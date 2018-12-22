Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye'nin de İçinde Olduğu Bölge Ülkeleri Deaş'ın Çaresine Bakmalı

Trump: Türkiye'nin de İçinde Olduğu Bölge Ülkeleri Deaş'ın Çaresine Bakmalı

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı.

Trump: Türkiye'nin de İçinde Olduğu Bölge Ülkeleri Deaş'ın Çaresine Bakmalı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı. Trump, " Beyaz Saray'dayım, yoğun çalışıyorum. Kapatma ve Suriye üzerine yapılan haberlerin çoğunluğu yalan" dedi. Suriye'den çekilme üzerine ise "Başkan olduğumda, DEAŞ iyici vahşileşmişti. DEAŞ şimdi büyük oranda etkisiz halde ve Türkiye'nin de içinde olduğu diğer bölge ülkeleri DEAŞ'ın çaresine bakmalı. Biz eve geliyoruz" diye mesaj paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:55 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Donald Trump, Dünya
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