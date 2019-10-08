Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye'nin ekonomisini yok ederim
Son Dakika Dünya Trump: Türkiye'nin ekonomisini yok ederim

Trump: Türkiye'nin ekonomisini yok ederim

26 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilecekleri açıklamasının ardından gelen tepkiler sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "limitleri aşması durumunda daha önce yaptığım gibi Türk ekonomisini yok ederim" dedi.

Trump: Türkiye'nin ekonomisini yok ederim, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilecekleri açıklamasının ardından gelen tepkiler sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "limitleri aşması durumunda daha önce yaptığım gibi Türk ekonomisini yok ederim" dedi.ABD'nin " Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon için yakın zamanda harekete geçeceğini ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini" açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi olası operasyonda limitleri aşması halinde ekonomisini tamamen yok etmekle tehdit etti.


Trump Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin sınırı aştığını düşündüğü birşey yapması durumunda ekonomisini çökertme tehdidinde bulunarak, "Türkiye ekonomisini tamamen yıkarım, yok ederim (ki daha önce yaptım)" dedi ve Türkiye'nin, diğer bölge ülkeleri ve Avrupa ile birlikte "tutuklu IŞİD'liler ve ailelerine göz kulak olmak zorunda olduğunu" belirtti.


ABD'nin "IŞİD'in yüzde yüz çökertilmesi" dahil herkesin bekleyebileceğinden daha fazlasını yaptığını savunan Trump, "Şimdi kendi topraklarını koruma sırası bölgedeki diğerlerine geldi ki, bazıları çok varlıklı" dedi.


ABD Başkanı ayrıca Michael Doran isimli bir Ortadoğu uzmanının Twitter paylaşımını kendi hesabından tekrar paylaştı. Söz konusu paylaşımda Ortadoğu uzmanı Doran, Kürtlerin güvenilir müttefik olduklarını belirten bir mesaja yazdığı yanıtta, "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye'nin ezeli düşmanı PKK ile ittifak kurduk. Bu siyaset ile Türk-PKK savaşınının tohumlarını atıyorduk. Türkiye'yi de Rusya'ya doğru itiyorduk" görüşünü dile getirmişti.


Washington'daki düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde Ortadoğu uzmanı olan Doran'ın, enstitünün web sitesindeki profilinde, ABD eski başkanlarından George W. Bush yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev aldığı belirtiliyor.


DW/ SSB, BK


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Türkiye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:17 
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