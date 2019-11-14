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Trump, Türkiye'nin mültecilere 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ...
7 saat önce
Trump, Türkiye'nin mültecilere 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Trump, Türkiye'nin mültecilere 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini söyledi.
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