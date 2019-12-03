Trump, Türkiye'nin savaş uçağı için Rusya veya Çin'e yönelebileceğine dikkati çekti

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 nedeniyle Türkiye'nin F-35 alımının askıda olduğuna işaret ederek, "Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak." dedi.

Trump, Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, ABD'nin Türkiye'yle iyi bir ilişkisi olduğunu, Suriye konusunda yapılan anlaşmanın işe yaradığını söyledi.

Uzun süre Suriye'nin sınırlarında kaldıklarını ve artık çekildiklerini kaydeden Trump, Türkiye'nin iyi iş çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını ifade eden Trump, "Türkiye (NATO'da) iyi bir müttefik ve öyle de olacak." diye konuştu.

Trump, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin üç hafta önce öldürüldüğünü hatırlatarak, "Türkiye çok yardımcıydı. Türkiye ve Türk askerinin tamamen kontrolü altındaki alanlardan uçtuk, kesinlikle çok destekleyicilerdi. Ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi biliyorlardı. Türkiye daha iyi ve daha destekleyici olamazdı ve bence bu önemli." ifadelerini kullandı.

"Obama yönetimi Patriot talebine olumsuz yanıt verdi"

Trump, Türkiye'nin S-400 almasına ilişkin bir soru üzerine ise Ankara'nın Barack Obama yönetimi döneminde Patriot almak istediğini ancak Obama yönetiminin defalarca iletilen talebe olumlu yanıt vermediğini hatırlattı.

Bunun üzerine Türkiye'nin Rus sistemine yöneldiğini belirten Trump, Ankara'yla bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

S-400 nedeniyle Türkiye'nin F-35 alımının askıda olduğuna işaret eden Trump, "Şimdi yapacakları şey, ister Rusya ister Çin olsun başka ülkeye gitmek olacak. Bunu yapmak istemiyorlar. Dünyadaki en iyi savaş uçaklarını almak istiyorlar. Çok sayıda almak istiyorlar ve halihazırda milyarlarca dolar koydular." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonunu durdurduğunu belirterek, "Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." dedi.

Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, bunun için sınıra bakılmasının yeterli olacağını kaydeden Stoltenberg, "Türkiye DEAŞ'la mücadelemizde aşırı derecede önemli bir ülkeydi. DEAŞ'ın yenilmesi Türkiye'deki üsler kullanılmadan mümkün olamazdı." dedi.