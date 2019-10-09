Son Dakika Haberleri: Trump: "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı"
Son Dakika Güncel Trump: 'Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı'

Trump: "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı. Erdoğan da bizim gibi, Suriye'den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesini istiyor. Bunu bizzat bana kendisi söyledi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray olarak bilinen Başkanlık Ofisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalar yapan Trump, " PKK, Türkiye'nin düşmanı. Uzun yıllardır mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı. Trump, eski Başkan Barack Obama'yı ise "PKK ile anlaşması ABD için büyük bir hataydı" diyerek suçladı. Trump "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı. Erdoğan da bizim gibi, Suriye'den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesini istiyor. Bunu bizzat bana kendisi söyledi" dedi.

(Serkan Bayar/İHA)

Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var
Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 01:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya mülteci olarak yayılacaktı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]