Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye Suriye'de çizmeyi aşarsa ekonomisini mahvederim
Son Dakika Dünya Trump: Türkiye Suriye'de çizmeyi aşarsa ekonomisini mahvederim

Trump: Türkiye Suriye'de çizmeyi aşarsa ekonomisini mahvederim

8 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 'sınırı aşan' bir hamlede bulunması durumunda ülke ekonomisini tamamen mahvedeceği tehdidinde bulundu.

Trump: Türkiye Suriye'de çizmeyi aşarsa ekonomisini mahvederim, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 'sınırı aşan' bir hamlede bulunması durumunda ülke ekonomisini tamamen mahvedeceği tehdidinde bulundu.


Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Daha önce de açık bir şekilde söylediğim gibi, tekrar ediyorum, eğer Türkiye benim müstesna ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırların dışına çıkarsa (daha önce yaptığım gibi) Türkiye ekonomisini mahvederim. Türkiye, Avrupa ve diğerleri ile birlikte IŞİD savaşçıları ve ailelerine nezaret etmek zorundalar. ABD IŞİD halifeliğini tamamen ele geçirme dahil kendisinden beklenebileceklerin çok daha fazlasını yerine getirdi. Bazıları çok zengin olan bölge ülkelerinin kendi topraklarını koruma vakti geldi. ABD muhteşemdir" sözlerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:21 
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