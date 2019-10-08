Son Dakika Haberleri: Trump: "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum"
Son Dakika Güncel Trump: 'Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum'

Trump: "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum"

26 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" dedi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" dedi.

ABD'nin askeri kuvvetlerini Suriye'den çekmesi konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ilk aşamada uzun vadede Suriye'de olmak gibi bir planının olmadığını, kalması gerektiğinden daha fazla süre bölgede bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun süredir baskı altında olduğunu belirten Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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