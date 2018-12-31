Son Dakika Haberleri: "Trump, Türkiye ve YPG'nin çatışmamasını sağlamakta kararlı"

"Trump, Türkiye ve YPG'nin çatışmamasını sağlamakta kararlı"

21 dakika önce

Cumhuriyetçi senatör Graham, Başkan Trump'ın ABD birlikleri ayrıldıktan sonra Türkiye'nin YPG ile çatışmaya girmemesini sağlamakta, ayrıca Türkiye'yi kendi çıkarlarını koruyacak tampon bir bölgeye sahip olacağı konusunda temin etmekte kararlı olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi senatör Graham, Başkan Trump'ın ABD birlikleri ayrıldıktan sonra Türkiye'nin YPG ile çatışmaya girmemesini sağlamakta, ayrıca Türkiye'yi kendi çıkarlarını koruyacak tampon bir bölgeye sahip olacağı konusunda temin etmekte kararlı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:00 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi
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