Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara
'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.
Amerikan yönetimi Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkarırken
olası yaptırımlar için de harekete geçti. Bu kapsamda Cumhuriyetçi senatörlerin tamamına Başkan Trump adına toplantı davetiyesi gönderildi. Gelecek hafta salı günü yerel saatle 16: 00'da yapılacak toplantının konusunun 'Türkiye yaptırımları' olacağı belirtildi. Washington Post
gazetesinin haberine
göre toplantı sadece senatörlere özel olacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:22
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