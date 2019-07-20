Son Dakika Haberleri: Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı
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Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.

Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.

Amerikan yönetimi Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkarırken olası yaptırımlar için de harekete geçti. Bu kapsamda Cumhuriyetçi senatörlerin tamamına Başkan Trump adına toplantı davetiyesi gönderildi. Gelecek hafta salı günü yerel saatle 16: 00'da yapılacak toplantının konusunun 'Türkiye yaptırımları' olacağı belirtildi. Washington Post gazetesinin haberine göre toplantı sadece senatörlere özel olacak.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:22 
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