Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarıyı 'Çin'e yarayacağı gerekçesiyle' veto edecek - Son Dakika
BBC

Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarıyı 'Çin'e yarayacağı gerekçesiyle' veto edecek

14.12.2020 06:52
Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarıyı 'Çin'e yarayacağı gerekçesiyle' veto edecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımları da içeren tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımları da içeren tasarıyı veto edeceğini açıkladı.

Kararını Twitter üzerinden duyuran Trump'ın gerekçesi Türkiye'yle ilgili değil. Trump, "Yeni savunma tasarısının en büyük kazananı Çin olacak. Veto edeceğim" diyerek tasarının Çin'e yarayacağını ileri sürdü.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) adıyla oylanan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da ezici bir çoğunluğun desteğiyle kabul edilmişti

Türkiye'ye CATSAA yaptırımlarını içeren tasarı, Senato'dan 3'te 2 çoğunlukla geçmişti. Eğer Senato tekrar aynı oranla tasarıyı geçirirse Trump'ın ikinci bir veto hakkı bulunmuyor ve yaptırımlar devreye giriyor.

Yaptırımlar neleri kapsıyor?

Tasarıda, Trump'tan Türkiye'ye 30 gün içinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyor.

CAATSA kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımlar yer alıyor.

Trump, 2017'de kendi imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını daha önce engellemişti.

Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alamadığı için Rusya'dan S-400 silahını aldığını, bundan dolayı Türk hükümetinin cezalandırılmaması gerektiğini kaydeden Trump, CAATSA'da kendisine tanınan muafiyet yetkisini kullanma yolunu seçmişti.

Tasarıda Türkiye ile ilgili bir diğer önemli madde de F-35 savaş uçaklarıyla ilgili.

NDAA, Türkiye'nin satın aldığı ancak S-400 sonrası programdan çıkartılmasıyla teslim edilmeyen altı adet F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmasına da onay veriyor.

Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarıyı 'Çin'e yarayacağı gerekçesiyle' veto edecek

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Son Dakika Dünya Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarıyı 'Çin'e yarayacağı gerekçesiyle' veto edecek - Son Dakika Dünya

BBC

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