Trump: "Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:37 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump
, S-400 meselesi üzerinden Türkiye
'ye herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington
yönetiminin Türkiye'nin Rusya
'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayı düşünmediklerini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı. - WASHINGTON
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