Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi.
(İHA)
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