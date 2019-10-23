Son Dakika Haberleri: Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi
Son Dakika Güncel Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi

Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
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