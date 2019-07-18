Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum
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Trump: Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum

55 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım uygulamayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Trump: Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, " Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım uygulamayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:47 
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