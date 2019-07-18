Trump: Türkiye'ye yaptırım düşünmüyorum
55 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım uygulamayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump
, " Türkiye
'ye S-400 alımıyla ilgili şu an için yaptırım uygulamayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:47
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