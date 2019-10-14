Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarı bozucu faaliyetlerine katkıda bulunan görevdeki ve eski Türk yetkililere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini yakında imzalayacağını açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarı bozucu faaliyetlerine katkıda bulunan görevdeki ve eski Türk yetkililere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini yakında imzalayacağını açıkladı.
Trump ayrıca Türkiye'nin çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin tekrar yüzde 50'ye çıkacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:57
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