Son Dakika Haberleri: Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu
Son Dakika Dünya Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu

Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarı bozucu faaliyetlerine katkıda bulunan görevdeki ve eski Türk yetkililere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini yakında imzalayacağını açıkladı

Trump Türkiye'ye yaptırım kararnamesini imzalayacağını duyurdu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarı bozucu faaliyetlerine katkıda bulunan görevdeki ve eski Türk yetkililere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini yakında imzalayacağını açıkladı.


Trump ayrıca Türkiye'nin çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisinin tekrar yüzde 50'ye çıkacağını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:57 
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