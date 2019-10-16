Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol
Son Dakika Dünya Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol

Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol

54 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak gazatecilere yaptığı açıklamalarda bölgede savaşmak yerine Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha iyi bir yol olduğunu ve meseleyi oradaki ülkelerin kendi arasında çözmesi gerektiğini savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak gazatecilere yaptığı açıklamalarda bölgede savaşmak yerine Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha iyi bir yol olduğunu ve meseleyi oradaki ülkelerin kendi arasında çözmesi gerektiğini savundu

Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:23 
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