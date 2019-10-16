Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol
54 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak gazatecilere yaptığı açıklamalarda bölgede savaşmak yerine Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha iyi bir yol olduğunu ve meseleyi oradaki ülkelerin kendi arasında çözmesi gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak gazatecilere yaptığı açıklamalarda bölgede savaşmak yerine Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha iyi bir yol olduğunu ve meseleyi oradaki ülkelerin kendi arasında çözmesi gerektiğini savundu
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:23
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