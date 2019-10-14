Trump, Türkiye'ye yaptırımları açıkladı
7 dakika önce
Türkiye'den ithal edilen çelik alımının yeniden yüzde 50 oranında vergilendirileceğini belirten Trump, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması görüşmelerinin de dondurulacağını açıkladı.
Türkiye'den ithal edilen çelik alımının yeniden yüzde 50 oranında vergilendirileceğini belirten Trump, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması görüşmelerinin de dondurulacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:42
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