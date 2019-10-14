Son Dakika Haberleri: Trump, Türkiye'ye yaptırımları açıkladı
Son Dakika Ekonomi Trump, Türkiye'ye yaptırımları açıkladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları açıkladı

7 dakika önce

Türkiye'den ithal edilen çelik alımının yeniden yüzde 50 oranında vergilendirileceğini belirten Trump, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması görüşmelerinin de dondurulacağını açıkladı.

Trump, Türkiye'ye yaptırımları açıkladı, System.String[]

Türkiye'den ithal edilen çelik alımının yeniden yüzde 50 oranında vergilendirileceğini belirten Trump, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması görüşmelerinin de dondurulacağını açıkladı.

Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:42 
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