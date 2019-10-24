Trump Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı

Türkiye'ye getirdiği yaptırımların kaldırıldığını açıklayan Trump, "Ortadoğu'da daha kaç Amerikalı'nın ölmesi gerekiyor?" sorusunu yöneltti. SDG lideri Kobani ise ABD ile ortaklıklarının süreceğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri operasyonun ardından Ankara'ya karşı getirilen ABD yaptırımlarını kaldırdığını açıkladı.



Çarşamba günü Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, "Bu sabahın erken saatlerinde Türkiye hükümeti yönetimimi, çatışmaları ve Suriye'deki operasyonlarını durduracaklarına ve ateşkesi kalıcı hale getireceklerine ilişkin bilgilendirdi" dedi. Trump, "Tabii herhalde siz de 'kalıcı' kelimesinin dünyanın bu bölgesinde biraz muallak olduğunu kabul edersiniz. Bunu hepimiz anlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bölgede hepsi için büyük iş başardık ve şimdi çıkıyoruz" diyen Trump, ABD'nin "bu uzun, kana bulanmış kumda başkalarının savaşmasına izin vereceğini" söyledi. Trump, "Ortadoğu'daki bu kadim mezhepçi ve kabileci çatışmaların ortasında kaç Amerikalı'nın ölmesi gerekiyor? Ben kararlı bir biçimde farklı bir yol izleyeceğim ve bu yol Amerika için zafere çıkacak" diye konuştu.



Trump'ın açıklamaları üzerine ABD Hazine Bakanlığı da Türk bakanlar ve üst düzey yetkililere getirilen yaptırımların kaldırıldığına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.



SDG'den ABD'ye teşekkür



Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) de bir açıklama geldi. Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan SDG lideri Mazlum Kobani, Trump'ın kendilerine ABD'nin SDG ile "ortaklıklarını sürdüreceği" ve "uzun vadeli destek" sözü verdiğini söyledi.



Trump ile görüştüğü bilgisini aktaran Kobani, "Başkan Trump'a halkımızı hedef alan vahşi Türk ve cihatçı saldırısını durduran olağanüstü çabaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



AP,dpa/ BÜ,ET



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