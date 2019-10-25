Trump: Türkler Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor, yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump güvenli bölge konusunda paylaştığı yeni mesajında " Türkiye, güvenli bölge olarak bilinen alandan yakındaki bölgelere giderken Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor. İhlal olması durumunda geniş çaplı yaptırım olacağını tekrar etmek zorunda değilim. IŞİD militanları Kürtler tarafından güvenli yerde tutuluyor. Türkiye de destek için hazır." dedi.







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