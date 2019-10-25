Trump: Türkler Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor, yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim
30 dakika önce
Trump'tan Türkiye'ye: Yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump güvenli bölge konusunda paylaştığı yeni mesajında " Türkiye, güvenli bölge olarak bilinen alandan yakındaki bölgelere giderken Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor. İhlal olması durumunda geniş çaplı yaptırım olacağını tekrar etmek zorunda değilim. IŞİD militanları Kürtler tarafından güvenli yerde tutuluyor. Türkiye de destek için hazır." dedi.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:59
Son dakika: Trump yine tehdit etti: Türkiye, Kürtlere ateş açarsa geniş çaplı yaptırımlar uygularım İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu tırın şoförü ilk kez konuştu: Cesetleri gördüğümde baygınlık geçirdim İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kamuda başörtüsü açıklaması: Buna karışmak benim işim değil