Son Dakika Haberleri: Trump: Türkler Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor, yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim
Son Dakika Dünya Trump: Türkler Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor, yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim

Trump: Türkler Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor, yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim

30 dakika önce

Trump'tan Türkiye'ye: Yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim

Trump: Türkler Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor, yaptırımları tekrar etmek zorunda değilim, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump güvenli bölge konusunda paylaştığı yeni mesajında " Türkiye, güvenli bölge olarak bilinen alandan yakındaki bölgelere giderken Kürtlere ateş etmeyeceğini biliyor. İhlal olması durumunda geniş çaplı yaptırım olacağını tekrar etmek zorunda değilim. IŞİD militanları Kürtler tarafından güvenli yerde tutuluyor. Türkiye de destek için hazır." dedi.



Ayrıntılar geliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:59 
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