Trump Twitter'dan 4 yılda 25 binden fazla paylaşım yaptı - Son Dakika

Trump Twitter'dan 4 yılda 25 binden fazla paylaşım yaptı

23.12.2020 18:37
Trump Twitter'dan 4 yılda 25 binden fazla paylaşım yaptı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, görevde olduğu 4 yıl boyunca 25 binden fazla Twitter paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, görevde olduğu 4 yıl boyunca 25 binden fazla Twitter paylaşımında bulundu.

Associated Press (AP) ajansının derlediği rakamlara göre, Trump'ın başkanlığı döneminde 322 binden fazla kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Donald Trump yönetiminin başlattığı "Warp Speed Operasyonu" kapsamında başlatılan aşı çalışmaları çerçevesinde Kovid-19'a karşı 6 aşı geliştirildi.

Yine aynı dönemde Trump, ABD'nin ilgili kurumları Pfizer ve BioNTech ile Moderna'nın Kovid-19 aşısının uygulanmasını onayladı.

Trump'ın yargı atılımı

Yargı bağlamında da aktif bir rol üstlenen ABD Başkanı Trump, 9 yargıçlı ABD Yüksek Mahkemesine 3 yargıç atadı. Böylece mahkemedeki denge, 6 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç şeklinde kuruldu.

Trump, federal mahkemeler ve temyiz mahkemelerine de 221 yargıç atadı.

Pentagon'da "yönetici" krizi

AP'nin derlediği sayılara, Donald Trump döneminde Pentagon'da yaşanan krizler de yansıdı.

Ülkede, Trump'ın başta olduğu süreçte toplam 4 kişi "ABD Savunma Bakanı Vekili" olarak görev yaptı ve bu sayıyla rekor kırıldı.

Ülkede ayrıca 203 gün boyunca Senatonun onayını alan bir savunma bakanının bulunmaması ile "ABD tarihinde savunma bakanı olmadan geçen en uzun süreç" yaşandı.

Trump döneminde ABD, İran ile nükleer anlaşma, Paris İklim Anlaşması, Açık Semalar Anlaşması ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması olmak üzere 4 uluslararası anlaşmadan çekildi.

Trump 25 bin tweet attı, 315 gün golf oynadı

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2017'den bu yana 25 bin Twitter paylaşımında bulundu.

Trump ayrıca, 4 yıllık görev süreci boyunca 315 günü golf oynayarak geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Yargıç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump Twitter'dan 4 yılda 25 binden fazla paylaşım yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" demiş Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı Karın yağışını kutlayan Bella Hadid, giydiği kombinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı
Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği         
18:03
Dev maç öncesi F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz tercih Dev maç öncesi F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz tercih         
17:50
Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi         
17:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz         
17:21
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi         
15:19
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam         
14:38
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor         
12:09
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner, bu kez göğüslerini sergiledi Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner, bu kez göğüslerini sergiledi         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 18:53:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump Twitter'dan 4 yılda 25 binden fazla paylaşım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei