Trump, Twitter'ın "gündemdekiler" listesini "yasa dışı" olarak niteledi - Son Dakika

Trump, Twitter'ın "gündemdekiler" listesini "yasa dışı" olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'ın "gündemdekiler (trending)" listesine ilişkin, "Gerçekten saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz." nitelendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter'ın

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'ın "gündemdekiler (trending)" listesine ilişkin, "Gerçekten saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz." nitelendirmesinde bulundu.

Uzun zamandır sosyal medya platformu Twitter ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada platformun "gündemdekiler" listesini hedef aldı.

Trump, "Twitter'ın sözde gündemdekiler listesini izlemek mide bulandırıcı. Bu listede benim hakkımda birçok madde var ve asla hiçbiri iyi şeyler değil. Bulabilecekleri her şeye bakıyorlar, bunu olabildiğince kötü hale getiriyorlar, olayı patlatıyorlar ve bunu gündem haline getiriyorlar. "Gerçekten saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz." ifadelerini kullandı.

Trump-Twitter savaşı ve sosyal medya kararnamesi

Twitter, sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımların altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, 26 Mart'ta Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Trump, bunun üzerine Twitter'ı "2020 seçimlerine müdahale" ile suçlamış, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.

Twitter daha sonra da Trump'ın çeşitli paylaşımlarına, "şiddeti yüceltme" ve "manipüle edilmiş medya" gibi etiketler eklemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Twitter'ın 'gündemdekiler' listesini 'yasa dışı' olarak niteledi - Son Dakika
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