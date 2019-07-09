Son Dakika Haberleri: Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı
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Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı

48 dakika önce

New York Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğünü ve anayasayı ihlal ettiğine" hükmetti.

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ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

7 KULLANICI TARAFINDAN AÇILAN DAVADA KARAR VERİLDİ

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.

Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetti.

Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:19 Kaynak: AA
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