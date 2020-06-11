Trump üç buçuk ay aradan sonra ilk seçim mitingini 19 Haziran'da düzenleyecek - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma günü Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da Afrika kökenli Amerikalı toplum liderleri ile bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle en son seçim mitingini 2 Mart'ta yapan Trump, "Oklahoma, Kovid-19 ile mücadelede çok iyi bir iş çıkardı. İlk mitingi 19 Haziran Cuma günü burada yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetti.

- Cumhuriyetçi Parti kongresini Kuzey Carolina'da yapmayacak

Öte yandan Trump, 2020 seçimleri için resmi olarak aday gösterileceği ve 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılması planlanan Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin başka bir eyalete alınabileceğini bildirdi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper'ın kendilerine "hareket alanı tanımadığını" savunan Trump, "Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ni Kuzey Carolina dışına taşımaktan başka şansımız olmayacak gibi. Yeni yeri yakında duyuracağız." dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.