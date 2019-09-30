Son Dakika Haberleri: Trump, Ukrayna krizinin muhbiri ile tanışmak istiyor: Beni suçlayanla tanışmayı hak ediyorum
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Trump, Ukrayna krizinin muhbiri ile tanışmak istiyor: Beni suçlayanla tanışmayı hak ediyorum

2 saat önce

ABD'de Ukrayna krizi sebebiyle hakkında azil için yasal süreç başlatılan Başkan Donald Trump kendisini ihbar eden kişiyle tanışmak istediğini açıkladı.

Trump, Ukrayna krizinin muhbiri ile tanışmak istiyor: Beni suçlayanla tanışmayı hak ediyorum, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hakkında azil için yasal süreç başlatılan Başkan Donald Trump kendisini ihbar eden kişiyle tanışmak istediğini açıkladı. Trump, "Suçlayıcımla tanışmayı hak ediyorum." dedi. Demokratlar, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde kendisine karşı adaylığı gündemde olan Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istediğini ileri sürüyor.


ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her Amerikan gibi, ben de suçlayıcımla tanışmayı hak ediyorum; özellikle bu suçlayıcı-sözde ihbarcı- yabancı bir lider ile harika bir konuşmayı tamamen yanlış ve sahtekar bir biçimde gösterdiği zaman." Donald Trump bu kişinin "yalanlarının bu mecliste belki de en küstah ve fesat davranış" olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:01 
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