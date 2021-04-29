Trump, Ukrayna soruşturması kapsamında avukatı Giuliani'nin evinin aranmasına tepki gösterdi - Son Dakika

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta bulunan evinin dün federal ajanlar tarafından aranmasının çok haksız olduğunu savundu.

Fox TV'ye konuşan Trump, "Giuliani mükemmel bir vatanseverdir. Onun işi bunlar. O ülkesini severken onun dairesinin basılması çok adaletsiz ve çifte standart. Bu çok, çok haksız bir durum." dedi.

Federal ajanların Giuliani'nin evinde ne aradıklarını anlamadığını belirten Trump, "Lobicilik faaliyetlerinin beyanıyla ilgili diyorlar. Peki, Başkan (Joe) Biden veya oğlu Hunter beyanda bulundu mu? Çünkü diğer ülkelerle çok iş yaptılar. Bilindiği kadarıyla, bulunmadılar." diye konuştu.

Trump yönetiminde Ukrayna için yasa dışı lobi faaliyetlerinde bulunup bulunulmadığıyla ilgili Manhattan Başsavcılığının Giuliani hakkında başlattığı soruşturma kapsamında dün Manhattan'daki dairesi federal görevliler tarafından aranmış, bazı elektronik cihazlarına el konulmuştu.

Aynı zamanda New York'ta 1994-2001 arasında belediye başkanlığı yapmış olan Giuliani, Trump'ın başkanlığı döneminde, Demokrat rakibi Joe Biden'e karşı koz elde etmek için Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yapma çabalarının merkezinde yer almakla biliniyordu.