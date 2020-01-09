Son Dakika › Güncel › Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın)... - Son Dakika
Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın)...
6 saat önce
Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin ( İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.
Son Dakika ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi