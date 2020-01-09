Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın)... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın)... - Son Dakika

Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın)...

6 saat önce

Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın)..., System.String[]

Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin ( İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

Donald Trump, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar
New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
02:16 Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü - Son Dakika
02:05 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
02:05 Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika
02:04 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
02:04 (Görüntülü ) Kayseri?de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 02:54:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın)... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]