Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecinin başlatılmasına neden olan Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma yapılması için bu kez açıktan baskı yaptı. Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturması gerektiğini belirtti.



Başkan Trump, Florida eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.