Son Dakika Haberleri: Trump: Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?
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Trump: Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Trump: Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Amerikalılara seslenerek, Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar" sözleriyle eleştirdi.


Trump, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisine sert eleştiriler yöneltti.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:31 
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