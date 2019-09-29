Trump: Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Amerikalılara seslenerek, Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar" sözleriyle eleştirdi.



Trump, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisine sert eleştiriler yöneltti.