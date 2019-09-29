Trump: Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar" sözleriyle eleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Amerikalılara seslenerek, Demokratları, "Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar" sözleriyle eleştirdi.
Trump, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisine sert eleştiriler yöneltti.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:31
ABD basını yazdı: Trump'ın telefon görüşmesi dökümleri gizli bilgisayar sistemine taşındı Suudi Arabistan ilk kez turist vizesi verecek Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı Kocaeli'de alkol ve uyuşturucu verilen 16 yaşındaki genç kız cinsel istismara uğradı iddiası