Trump: Ülkelerine Dönmekten Korkan Mülteciler Burada Ülkelerinin Bayrağı ile Milliyetçilik Yapıyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.…
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:16 Kaynak: Youtube
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