Son Dakika Haberleri: Trump: Ülkelerine Dönmekten Korkan Mülteciler Burada Ülkelerinin Bayrağı ile Milliyetçilik Yapıyor

Trump: Ülkelerine Dönmekten Korkan Mülteciler Burada Ülkelerinin Bayrağı ile Milliyetçilik Yapıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağını açıkladı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:16 Kaynak: Youtube

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