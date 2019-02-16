Trump: Ulusal Acil Durum İlanı Kararını İmzalayacağım
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzalayacağını söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Beyaz Saray
'da gazetecilere yaptığı açıklamada 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzalayacağını söyledi.
Trump, yaptığı açıklamada Meksika
sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için alınacak kararı imzalayacağını söyledi. Trump, "Bu bir çok başkan tarafından, bir çok kez imzalanmış olmalıydı. Bu nadiren bir sorun oldu... kimse umursamadı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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