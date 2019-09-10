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Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı görevden aldı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı görevden aldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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