Son Dakika Haberleri: Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı
Son Dakika Güncel Haber

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "John Bolton'u Beyaz Saray'ın artık kendisinin hizmetlerine ihtiyacı olmadığı konusunda dün gece bilgilendirdim" ifadelerini kullandı.

Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, "Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.Trump, yeni Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ismini ise önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan, ABD'li askerlerin kara devriyesine YPG bayrakları ile çıktıkları iddialarına yalanlama
Sırbistan'ı yenen Arjantin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı Tribündeki sütyensiz taraftarı gören ünlü hoca Andrew Gaze, ne diyeceğini şaşırdı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 20:35:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]