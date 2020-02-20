Trump, Ulusal İstihbarat Başkanlığının başına Grenell'i getirdi - Son Dakika

ABD Başkanı Donal Trump, Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i Ulusal İstihbarat Başkanlığına (DNI) vekil olarak atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i Ulusal İstihbarat Başkanlığına (DNI) vekil olarak atadığını duyurdu. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell'in, DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi son derece iyi temsil etti ve ben onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ağustos 2019'da Ulusal İstihbarat Başkanı Dan Coats, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi kapsayan değerlendirmelerde Trump ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında görevinden istifa etmişti.

(İHA)