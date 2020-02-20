Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı - Son Dakika

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) başına, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i vekaleten atadığını duyurdu.

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ABD'nin Berlin büyükelçisini vekaleten atadı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) başına, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i vekaleten atadığını duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell'in, DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Grenell'in, yurt dışında ABD'yi "çok iyi" bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Trump, Grenell ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğinin altını çizdi.

Trump, DNI'da söz konusu görevi yürüten ve ABD yasaları gereği 12 Mart'tan önce görevinden ayrılması gereken, Joseph Maguire'e de teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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