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Trump: Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür
23 dakika önce
ABD Başkanı Trump, ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz.
ABD Başkanı Trump, ABD'deki yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:52
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