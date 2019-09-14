Son Dakika Haberleri: Trump: Usame bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü
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Trump: Usame bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu Hamza öldürüldü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan- Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

(İHA)

Donald Trump, Afganistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
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