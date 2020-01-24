Trump USMCA'i 29 Ocak'ta imzalayacak - Son Dakika
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Trump USMCA'i 29 Ocak'ta imzalayacak

6 saat önce

Kanada Anlaşması'nı (USMCA) 29 Ocak'ta imzalayacağını açıkladı.

Trump USMCA'i 29 Ocak'ta imzalayacak, System.String[]

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD - Meksika - Kanada Anlaşması'nı (USMCA) 29 Ocak'ta imzalayacağını açıkladı.

ABD Senatosu'nda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alması için 89 oyla kabul edilen USMCA, resmi olarak 30 Ocak'ta uygulamaya konulacak.

Trump, hafta başında Davos Zirvesi'nde USMCA'in, "berbat NAFTA'nın yerini alır almaz ABD ihracatını artıracağını" iddia etmişti.

Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da USMCA'in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:31 Kaynak: DHA
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