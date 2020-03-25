- Trump, USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'ya gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Trump, USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'ya gönderdi - Son Dakika

- Trump, USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'ya gönderdi

6 saat önce

- Trump, USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'ya gönderdi ABD Başkanı Donald Trump, San Diego deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisini Los Angeles kentine gönderdi.

- Trump, USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'ya gönderdi

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, San Diego deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy hastane gemisini Los Angeles kentine gönderdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan korona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Kaliforniya, New York ve Washington eyaletlerinde ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Trump yönetimi, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla Kaliforniya'ya gönderdiği USNS Mercy hastane gemisinin, korona virüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstleneceği açıklandı.

8 Kasım 1986'da ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığına katılan USNS Mercy hastane gemisinde yaklaşık 900 sağlık personeli, tıbbi tedavi tesisleri, 14 ameliyathane ve 70'in üzerinde değişik kamu hizmetleri sunuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'ya, bir diper USNS Comfort hastane gemisini de New York'a göndereceğini açıklamıştı.

- Trump, USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'ya gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:02 Kaynak: İHA

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