Trump ve Biden arasında 22 Ekim'deki canlı yayın tartışması için yeni kurallar getirildi - Son Dakika

Trump ve Biden arasında 22 Ekim'deki canlı yayın tartışması için yeni kurallar getirildi

20.10.2020 03:35
Trump ve Biden arasında 22 Ekim'deki canlı yayın tartışması için yeni kurallar getirildi, System.String[]

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında 22 Ekim akşamı düzenlenecek canlı yayın tartışması için yeni kurallar tespit edildi.

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında 22 Ekim akşamı düzenlenecek canlı yayın tartışması için yeni kurallar tespit edildi.

Trump ve Biden arasında 29 Eylül'de yapılan ilk televizyon tartışmasında, tarafların birbirlerinin ve moderatörün sözünü kestiği anların yol açtığı rahatsızlığın ardından, Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD) 22 Ekim'deki tartışma için yeni kuralları duyurdu.

Buna göre, 90 dakika sürecek tartışma 15 dakikalık dilimlere ayrılacak ve 6 konu başlığı olacak.

Adaylara her konu başlığının ardından verilen 2'şer dakikalık açılış konuşması sırasında diğer adayın mikrofonu kapalı tutulacak.

Ayrıca, 15'er dakikalık bölümler karşılıklı atışma şeklinde devam eder, kalan zamanda da adaylar birbirinin sözünü keser ya da gereksiz müdahalede bulunursa, kesintiye uğrayan süre kadar karşıdaki adaya ek süre verilecek.

Televizyon tartışmaları ABD demokrasi geleneğinin önemli bir unsuru

ABD'de, televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan ilk başkanlık tartışması, Cumhuriyetçi Parti adayı, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Demokrat Parti adayı Senatör John F. Kennedy arasında 1960 yılında yapıldı.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, 1976'da başkanlık tartışmalarını organize etmek, yayınların formatlarına ve hangi medya kuruluşlarınca yayınlanacağına karar vermek üzere Başkanlık Münazaralarını Komisyonunu kurdu.

Gelirini bağımsız bağışçılardan ve yayın kuruluşlarından aldığı yayın bedellerinden elde eden Komisyon, tartışmaların formatını ve genel kurallarını belirliyor.

2020 seçimleri için son canlı yayın tartışması 22 Ekim'de

Trump ve Biden ilk televizyon tartışması için 29 Eylül'de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde Case Western Reserve Üniversitesi'nde karşı karşıya gelmişti.

İkinci canlı yayın tartışması ise 15 Ekim olarak planlanmış ancak ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak ikinci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleştirileceği konusuna odaklanmıştı.

CPD'nin, "İkinci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi, Trump cephesinden kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı. CPD, 9 Ekim'de yazılı açıklamayla, 15 Ekim için planlanan ikinci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine tartışmanın yapılacağı 15 Ekim'de Trump NBC'de, Biden da ABC'de canlı yayınlara katılarak seçmenlerin sorularını yanıtlamıştı.

Son gelişmelerin ardından ABD'de üçüncü ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump ve Biden arasında 22 Ekim'deki canlı yayın tartışması için yeni kurallar getirildi - Son Dakika

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