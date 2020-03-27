Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'u konuştu - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Şi, dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünkü G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan her iki lider görüşmede, insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumak için iş birliği yapılması konusundaki taahhütlerini bir kez daha yineledi.

Trump ve Şi, yeni tip koronavirüs pandemisini yenmek, küresel sağlık ve refahı yeniden tahsis etmek için birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

Trump, Fox News canlı yayını için görüşmeyi ertelemişti

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, "Bu gece, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefonda görüşeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Görüşmenin normal şartlarda 21.00'de yapılması bekleniyordu ancak Trump aynı saatlerde Fox News canlı yayınına telefonla bağlandı.

Fox News sunucusu Sean Hannity'nin "Şi ile görüştünüz mü?" sorusu üzerine Trump, "Hayır, buraya bağlanmak için görüşmeyi 22.30'a öteledik." açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, sosyal medyada ve ABD basınında gündem oldu.