Son Dakika Haberleri: Trump ve Cumhuriyetçi Senatör Romney Arasında Tartışma

Trump ve Cumhuriyetçi Senatör Romney Arasında Tartışma

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partinin 2012 seçimlerindeki başkan adayı olan ve bu yıl tekrar senatör seçilen Mitt Romney arasında gerginlik yaşandı.

Trump ve Cumhuriyetçi Senatör Romney Arasında Tartışma, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partinin 2012 seçimlerindeki başkan adayı olan ve bu yıl tekrar senatör seçilen Mitt Romney arasında gerginlik yaşandı.

Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Romney, Washington Post gazetesinde Trump'a yönelik eleştirel bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, Trump'ın iki yıldır ama özellikle bu ay aldığı kararlara bakıldığında, başkanlık ofisini dolduramadığını belirten Romney, "Bir başkan, dürüstlük ve doğruluğun temel niteliklerini göstermeli ve ulusal söylemleri nezaket ve saygı ile karşılamalıdır. Bu kısım, (Trump'ın) görevdeki eksikliğinin en çok göze çarptığı yer." ifadelerini kullandı.

Trump ise Romney'e karşılık, Twitter hesabından, "Mitt Romney yine hızlı başladı. Mitt'in sınır güvenliğine ve yardımcı olabileceği pek çok konuya odaklanmasını tercih ederim. Ben kazandım (Başkanlık) o kazanamadı. Tüm Cumhuriyetçiler adına mutlu olmalı. Kazanmak için takım oyununun bir parçası olmalı." paylaşımında bulundu.

Romney de Trump'tan gelen her açıklamaya karşılık vermeyeceğini ama bölücü, ırkçı, cinsiyetçi, göçmen karşıtı, dürüst olmayan ve yıkıcı ifadelere veya eylemlere karşı açık sözlü olacağını belirtti.

Yarın ABD Kongresinin 116. açılışında Utah eyalet senatörü olarak yemin edecek Romney'in, parti içinden Trump'a eleştiri yönelten siyasetçiler arasında yer alması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:10 Kaynak: AA

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