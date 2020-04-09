Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki "Kovid-19 savaşı" sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki 'Kovid-19 savaşı' sürüyor - Son Dakika

Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki "Kovid-19 savaşı" sürüyor

40 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın kendisine yönelik eleştirilerini, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar.

Trump ve Dünya Sağlık Örgütü arasındaki

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'ın kendisine yönelik eleştirilerini, "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." şeklinde yanıtladı.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

ABD'de bu hafta Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Hristiyanların da Paskalya'yı kutlayacağını anımsatan Trump, "Bu zamanı, dua ve tefekkür ederek, Tanrı ile kişisel ilişkimize odaklanarak değerlendirebiliriz." dedi.

Trump, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da desteğini bir kez daha dile getirdi.

"Büyük bir açılışla ülkemizi eski haline döndürmek iyi olur"

Virüsle mücadelede iyi iş çıkardıklarını ifade eden Trump, birçok insanın düşündüğünden daha erken hayatın normale dönebileceğini kaydetti.

Trump, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçtiği zaman ülkenin eski haline dönmesinin de "güvenli" olduğunu savunarak "Ülkeyi safhalar halinde de yeniden açabiliriz. Virüsten daha az etkilenen bölgelerden başlarız. Ama büyük bir açılışla ülkemizin tamamını ya da büyük bir kısmını yeniden eski haline döndürmek iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'ye yüklenmeyi sürdürdü

DSÖ'ye Kovid-19 salgını konusunda bugün de yüklenmeyi sürdüren Trump, örgütün salgının başlarında yaptığı "Virüs insandan insana bulaşmıyor" ve "Çin'e seyahat kısıtlamasına gerek yok" şeklindeki açıklamalarını anımsattı.

Trump, "DSÖ, birçok konuda salgını yanlış ele aldı. Salgın tehdidini küçümsediler. Bu iyi bir şey değil." görüşünü paylaştı. ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlara da dikkati çeken Trump, şöyle konuştu:

"DSÖ'ye her yıl yüzlerce milyon dolar veriyoruz. Geçen yıl biz 452 milyon dolar verirken, Çin sadece 42 milyon dolar verdi. Önceki yıl biz 500 milyon dolar verirken, Çin 40 milyondan daha az verdi. Daha önceki yıllara baktığınızda da tablo aynı. DSÖ'nün önceliği herkese eşit davranmak olmalı ama görünen o değil. Bu konuda bir soruşturma yapıp, kararımızı vereceğiz." dedi.

DSÖ Genel Direktörünün "Virüsü siyasete alet etmeyin" açıklamasına yanıt

Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız, virüsü siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz." açıklamalarına da yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump, "Çin ile ilişkilerine baktığım da DSÖ'nün virüsü siyasileştirmekten bahsettiğine inanmıyorum. Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." eleştirisinde bulundu.

"90'dan fazla ülkeden, 50 binden fazla ABD vatandaşı, ülkesine getirildi"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da toplantıda Bakanlığının yaptığı son çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 29 Ocak'tan bu yana 90'dan fazla ülkeden, 50 binden fazla ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini aktaran Pompeo, yurtdışında hala binlerce ABD vatandaşının olduğunu ve geri dönmek için kendilerine ulaştığını bildirdi.

Pompeo, yurtdışındaki vatandaşların tahliyesi sırasında herhangi bir ABD'li yetkilinin virüs kaptığına dair ellerinde bilgi olmadığına işaret ederek "Bazı ülkelerdeki temsilciliklerimizde çalışan 3 yerel çalışan virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, hiçbiri ABD vatandaşı değildi." dedi.

"DSÖ'ye verdiğimiz fonları gözden geçiriyoruz"

ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonlar konusunda da Pompeo, "DSÖ'ye verdiğimiz fonları gözden geçiriyoruz. DSÖ üzerine düşen görevi yerine getiremedi." değerlendirmesinde bulundu.


Pompeo, şu anda DSÖ'de değişiklikler yapmanın zamanı olmadığını vurgulayarak "İlerleyen zamanlarda geriye dönüp DSÖ'nün virüs performansını değerlendirmek için vaktimiz olacak." dedi.

Ülkelere virüs ile ilgili ellerindeki verileri ve bilgileri şeffaflık çerçevesinde açıklama çağrısı yapan Pompeo, "Çin'e gelince, şu an intikam alma zamanı değil. Açık ve şeffaf olma zamanı. Çin de dahil her ülke verilerini paylaşmalı." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:36 Kaynak: AA

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