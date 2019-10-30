Trump ve durum odasındaki kişilerin dilinden Bağdadi operasyonu: Nasıl hazırlandı, neler yaşandı?
53 dakika önce
IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi ABD'nin özel operasyonu sonucu öldürüldü.
IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi ABD'nin özel operasyonu sonucu öldürüldü. Trump yönetimi, Amerikan istihbaratı yıllarca hatırlanacak operasyona nasıl hazırlandı? Bağdadi'nin yeri nasıl tespit edildi, operasyon esnasında neler yaşandı?
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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