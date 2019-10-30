Son Dakika Haberleri: Trump ve durum odasındaki kişilerin dilinden Bağdadi operasyonu: Nasıl hazırlandı, neler yaşandı?
Son Dakika Dünya Trump ve durum odasındaki kişilerin dilinden Bağdadi operasyonu: Nasıl hazırlandı, neler yaşandı?

Trump ve durum odasındaki kişilerin dilinden Bağdadi operasyonu: Nasıl hazırlandı, neler yaşandı?

53 dakika önce

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi ABD'nin özel operasyonu sonucu öldürüldü.

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IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi ABD'nin özel operasyonu sonucu öldürüldü. Trump yönetimi, Amerikan istihbaratı yıllarca hatırlanacak operasyona nasıl hazırlandı? Bağdadi'nin yeri nasıl tespit edildi, operasyon esnasında neler yaşandı?

Trump ve durum odasındaki kişilerin dilinden Bağdadi operasyonu: Nasıl hazırlandı, neler yaşandı?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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