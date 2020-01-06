Trump ve eşi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump ve eşi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi - Son Dakika

Trump ve eşi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve esi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve esi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi.

Trump ve eşi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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