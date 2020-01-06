Trump ve eşi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi - Son Dakika

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Trump ve eşi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ve esi Melania Trump Palm Beach Florida'dan Beyaz saraya geldi. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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