Trump ve Greta Thunberg arasında Twitter atışması - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Trump ve Greta Thunberg arasında Twitter atışması - Son Dakika Dünya

Trump ve Greta Thunberg arasında Twitter atışması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin çevre eylemcisi Greta Thunberg' yılın insanı seçmesini eleştirdi ve İsveçli genç kızın "rahatlayıp", sinemada bir film görmesi gerektiğini söyledi.

Trump ve Greta Thunberg arasında Twitter atışması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin çevre eylemcisi Greta Thunberg' yılın insanı seçmesini eleştirdi ve İsveçli genç kızın "rahatlayıp", sinemada bir film görmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter hesabında "Çok gülünç. Greta Öfke Kontrolü sorunu üzerinde çalışmaslı, daha sonra bir arkadaşıyla eski moda güzel bi filme gitmeli! Rahata Greta, Rahatla!!" dedi.

Thunberg ise yanıtını dakikalar sonra verdi ve Twitter'daki biyorafisini "Öfke kontrolü sorunu üzerinde çalışan bir genç. Şu anda bir arkadaşıyla eski moda güzel bir film izliyor" yazdı.

Twitter'daki atışma, 16 yaşındaki Thunberg'in geçen yıl başlattığı "Gelecek için Cumalar" adlı protestolarının dünyaya yayıldığı ve adının potansiyel Nobel ödülü için geçtiği bir dönemde geldi.

Sosyal medyada verilen yanıtlarda Trump'a tepki gösterildi ve ABD Başkanı'nın yaptığının "zorbalık" olduğunu söyledi, ancak bazı ünlü Twitter kullanıcıları da Trum'a destek verdi.

'Şımarık bir çocuk'

Dilbert adlı karikatür serisinin yaratıcısı Scott Adams "İnsanların başkan adayı olmasına 35 yaşından önce izin vermememizin iyi bir nedeni var. Greta buna iyi bir örnek." dedi.

Thunberg'in sert söylemi, gençliği ve otizmin hafif bir türü olan Asperger sendromu hastası olması, eleştirileri beraberinde getirdi.

Trump'ın Thunberg için "parlak ve harika bir geleceğe sabırsızlıkla bakan çok mutlu bir genç kız" demesinin ardından, Brezilya lideri Jair Bolsonaro İsveçli kızı "şımarık bir çocuk" diye tanımlamıştı.

Thunberg'in mücadelesi Ağustos 2018'de okulun ilk üç haftası, cuma günleri okula gitmeyip, İsveç Parlamentosu'nun önünde "İklim için okul grevi" yazılı bir pankart taşımasıyla başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Greta Thunberg, Donald Trump, Twitter, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:05 
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