Trump ve Katar Emiri bir araya gelecek

Katar Emiri Şeyh Tamim el-Sani, 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.

Katar Emiri Şeyh Tamim el-Sani, 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.



Şeyh Tamim'in Başkan Donald Trump ile bir araya geleceği ve bölgedeki son gelişimler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları açıklandı.



Beyaz Saray, ziyaretin ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme amacı taşıdığını ve anti terörizm gibi meselelerin görüşülmesinin amaçlandığını açıkladı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile 2017 yılında bağlarını koparmış ve bölgedeki en kötü diplomatik krizlerden birisi olmuştu. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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