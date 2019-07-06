Trump ve Katar Emiri bir araya gelecek
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Katar Emiri Şeyh Tamim el-Sani, 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.
Katar Emiri Şeyh Tamim el-Sani, 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
Şeyh Tamim'in Başkan Donald Trump ile bir araya geleceği ve bölgedeki son gelişimler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları açıklandı.
Beyaz Saray, ziyaretin ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme amacı taşıdığını ve anti terörizm gibi meselelerin görüşülmesinin amaçlandığını açıkladı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile 2017 yılında bağlarını koparmış ve bölgedeki en kötü diplomatik krizlerden birisi olmuştu. - WASHINGTON
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