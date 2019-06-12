Trump ve Kim arasındaki zirvenin ardından ABD ve K.Kore arasında inişler ve çıkışlarla geçen bir yıl
20 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un geçen yıl 12 Haziran’da yaptıkları tarihi zirvenin ardından tam bir yıl geçti. Bu geçen bir yıllık süre, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli iniş ve çıkışlara sahne oldu.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:53
(ABD
) Başkanı Donald Trump
ve Kuzey Kore
Devlet Başkanı Kim Jong Un
'un geçen yıl 12 Haziran'da yaptıkları tarihi zirvenin ardından tam bir yıl geçti. Bu geçen bir yıllık süre, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli iniş ve çıkışlara sahne oldu.
1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikan askerlerin mezarlarının taşınmasına izin verilmesi gibi olumlu gelişmelere rağmen, şubat ayındaki ikinci zirvenin ardından özellikle nükleer silahlar konusundaki görüş ayrılıklarının giderilememesi, ciddi hayal kırıklığı yarattı.
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