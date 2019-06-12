Son Dakika Haberleri: Trump ve Kim arasındaki zirvenin ardından ABD ve K.Kore arasında inişler ve çıkışlarla geçen bir yıl
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Trump ve Kim arasındaki zirvenin ardından ABD ve K.Kore arasında inişler ve çıkışlarla geçen bir yıl

20 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un geçen yıl 12 Haziran’da yaptıkları tarihi zirvenin ardından tam bir yıl geçti. Bu geçen bir yıllık süre, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli iniş ve çıkışlara sahne oldu.

Trump ve Kim arasındaki zirvenin ardından ABD ve K.Kore arasında inişler ve çıkışlarla geçen bir yıl, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un geçen yıl 12 Haziran'da yaptıkları tarihi zirvenin ardından tam bir yıl geçti. Bu geçen bir yıllık süre, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli iniş ve çıkışlara sahne oldu.

1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikan askerlerin mezarlarının taşınmasına izin verilmesi gibi olumlu gelişmelere rağmen, şubat ayındaki ikinci zirvenin ardından özellikle nükleer silahlar konusundaki görüş ayrılıklarının giderilememesi, ciddi hayal kırıklığı yarattı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:53 
Kim Jong Un, Donald Trump, Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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