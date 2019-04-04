Trump ve Liu Beyaz Saray'da Görüşecek
25 dakika önce
– ABD başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He'nin bugün Beyaz Saray'da bir ikili görüşme gerçekleştireceği duyurulurken, bu haber piyasalarda iki ülkenin arasındaki ticaret gerginliklerinin sona eriyor olduğu izlenimi yarattı.
– ABD
başkanı Donald Trump
ve Çin Devlet Başkanı
Yardımcısı Liu He'nin bugün Beyaz Saray
'da bir ikili görüşme gerçekleştireceği duyurulurken, bu haber piyasalarda iki ülkenin arasındaki ticaret gerginliklerinin sona eriyor olduğu izlenimi yarattı.
İkilinin, He'nin ABD temsilcileriyle görüşmeleri sonrasında Oval Ofis'te buluşacağı açıklandı.
Medyada yer alan haberlerde, tarafların aralarındaki pek sorunu çözüme kavuşturduğu belirtilirken, süreç ile ilgili tek sorunun anlaşmanın nasıl uygulamaya alınacağı olduğu ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:26 Kaynak: DHA
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