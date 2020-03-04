Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü - Son Dakika
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Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü

27 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülkenin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Trump ve Macron, haziranda ABD'de yapılacak G-7 Zirvesi'ni de ele aldı.

İki lider, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın atomik aktivitelerini izleme çabalarını da değerlendirdi.

Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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