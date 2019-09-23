Son Dakika Haberleri: Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi
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Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Trump ve Modi, Teksas'ta düzenlenen bir etkinlikte görüştü.

ABD'deki Hindistanlı toplumun, bu ülkeye birçok yönden katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Trump hakkında, " Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" dedi.

İki liderin Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında New York'ta da bir araya gelmeleri öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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