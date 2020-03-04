Trump ve Sisi Hedasi Barajı'nı görüştü - Son Dakika
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Trump ve Sisi Hedasi Barajı'nı görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hedasi Barajı konusunda bir an önce anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

Trump ve Sisi Hedasi Barajı'nı görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hedasi Barajı konusunda bir an önce anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Sisi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Açıklamada, "Trump, görüşmede Hedasi Barajı konusunda yakın zamanda bir anlaşmaya varılması ve görüşmelerin tüm tarafların yararına sonuçlanmasını umduğunu belirtti." ifadesini kullanıldı.

Hedasi Barajı konusunda, yaklaşık 8 yıldır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda kasım ayında yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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